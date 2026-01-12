في الوقت الذي ألزمت أمانة العاصمة المقدسة، المحلات التجارية، والعمائر السكنية، والأبراج؛ بتحسين المشهد البصري والاهتمام بالنظافة، تعاني مواقع داخلية في حي العزيزية من تجمع المخلّفات والتشوّه البصري. وتنطبق الحالة ذاتها على شوارع رئيسية.

وأشار عديد من الأهالي، بينهم أصحاب متاجر، إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تنفذ العديد من الجولات الميدانية بهدف تحسين المشهد العام، وينتج عنها رصد مخالفات أقل ضرراً، لكنها تتناسى -طبقاً لوصفهم- المواقع التي تعجّ بالمخلّفات، رغم وجود هذه المواقع والمخلّفات جوار فنادق.

وطالب الأهالي، ومنهم سعد العمري، وعلي العتيبي، الأمانة بالاهتمام بما يخدم الأهالي، لا رصد المخالفات فقط.

واستشهد أحمد الحربي، بالشوارع الخلفية لحي العزيزية، التي تتراكم فيها المخلّفات والنفايات، بينما تقع على الشوارع الرئيسية مبانٍ متهالكة تشوه المظهر العام، مطالباً بإزالتها.

«عكاظ» تواصلت مع إدارة الإعلام في أمانة العاصمة المقدسة التي وعدت بالرّد، دون أن تجيب!