شهدت أجزاء واسعة في محافظة أحد رفيدة، اليوم (الأربعاء)، خلال ساعات الصباح الأولى، انخفاضاً في درجات الحرارة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، نتيجة موجة البرد التي تشهدها سراة عسير، فيما يتجه كالعادة، آلاف الأهالي في عُطل نهاية الأسبوع، إلى أماكن الدفء في محافظات تهامة عسير ومنطقة جازان للهروب من الأجواء الباردة، والاستمتاع بالدافئة.