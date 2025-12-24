شهدت أجزاء واسعة في محافظة أحد رفيدة، اليوم (الأربعاء)، خلال ساعات الصباح الأولى، انخفاضاً في درجات الحرارة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، نتيجة موجة البرد التي تشهدها سراة عسير، فيما يتجه كالعادة، آلاف الأهالي في عُطل نهاية الأسبوع، إلى أماكن الدفء في محافظات تهامة عسير ومنطقة جازان للهروب من الأجواء الباردة، والاستمتاع بالدافئة.
تدني الرؤية الأفقية في أحد رفيدة
24 ديسمبر 2025 - 14:23 | آخر تحديث 24 ديسمبر 2025 - 14:27
خالد آل مريّح (أبها) Abowajan@
Wide areas in the Governorate of Ahad Rufaida witnessed, today (Wednesday), during the early morning hours, a drop in temperatures and a decrease in horizontal visibility, due to the cold wave affecting the Sarawat Mountains in Asir. As usual, thousands of residents are heading to warm places in the Tihama Asir region and Jazan area during the weekend to escape the cold weather and enjoy the warmth.