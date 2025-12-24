أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني انتهاء الموجة الباردة التي أثرت على المملكة أخيراً.

حالة جوية جديدة



وأكد لـ«عكاظ» ترقب وصول حالة جوية جديدة تبدأ مساء الجمعة على المنطقة الشرقية، مبيناً أن الموجة الباردة انتهت فعلياً ويستمر تأثير الكتلة الهوائية لمدة 5 أيام فأكثر لتصنيفها كموجة باردة.

فرص لهطول أمطار



وقال: «نترقب حالة جوية قادمة، تحمل فرصاً لهطول أمطار تبدأ تأثيراتها المباشرة مساء الجمعة، ستتركز على الأجزاء الشمالية الشرقية من المنطقة الشرقية، وتحديداً محافظتي النعيرية وحفر الباطن».



وتوقع المتحدث أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي في بعض الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية يوم الأحد القادم، في توسع لنطاق التأثير المطري.



وأوضح المتحدث عن تأثر المنطقة الشرقية وأجزاء واسعة من المملكة، بحالة مطرية جديدة تستمر لمدة أسبوع كامل.