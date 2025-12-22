نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي، أحد مكونات تجمع جازان الصحي، في إجراء أول عملية من نوعها في منطقة جازان باستخدام تقنية OLIF لمريضة تعاني من آلام شديدة في أسفل الظهر أثّرت على قدرتها على الحركة لفترة طويلة، إلا أن التدخل الجراحي بهذه التقنية المتقدمة أسهم في تحسن حالتها بشكل مباشر، إذ استعادت القدرة على الوقوف والمشي، وغادرت المستشفى خلال أقل من 48 ساعة من إجراء العملية.

وتعتمد تقنية OLIF على الوصول إلى الفقرات القطنية وتثبيتها عبر فتحة جانبية صغيرة من البطن دون المساس بعضلات الظهر أو القناة العصبية، مما يسمح بتثبيت الفقرات وتخفيف الضغط على الأعصاب، مع فقدان أقل للدم وفترة تعافٍ أسرع مقارنة بالجراحات التقليدية.

وشارك في هذا الإنجاز الفريق الطبي المعالج المكوّن من الدكتور مشعل جريبي استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور عبدالله خواجي استشاري جراحة المسالك البولية، والدكتور مصطفى زيتون أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور مدحت حنتيري استشاري التخدير، ونواف عفل تمريض العمليات، وخالد الشراحيلي مشرف العمليات.

ويأتي ذلك ضمن جهود تجمع جازان الصحي لتوطين التقنيات الطبية المتقدمة، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة، وتقليل الحاجة إلى الإحالات العلاجية خارج المنطقة.