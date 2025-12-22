أكَّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أهمية دعم وتشجيع الموهوبين والمتميزين، مثمّنًا جهود الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في دعم ورعاية الموهوبين والكشافة.

جاء ذلك خلال تكريمه في مكتبه اليوم، تعليم المنطقة لتحقيقه منجزات محلية ودولية، ممثلًا في الطالب محمد سالم آل منصور، لحصوله على الميدالية البرونزية في معرض سيئول الدولي للاختراعات SIIF 2025، وعددٍ من الكشافة لحصولهم على 12 ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، في معسكر رسل السلام للتميز الكشفي 2025، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور حسن بن محمد العلكمي.

ونوّه الدكتور العلكمي بما تحقق من منجزات وطنية مشرّفة، مقدمًا الشكر لأمير نجران على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة للعملية التعليمية بالمنطقة.