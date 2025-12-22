أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه جامعة الملك خالد بتطوير منظومة التوجيه والإرشاد الأكاديمي، وتطوير إستراتيجية شاملة للموارد البشرية تحقق أهداف الجامعة.

ودعا المجلس في جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الجامعة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الكليات التطبيقية في الفروع من خلال تبنّي نموذج عمل واضح يضمن عدم تداخل الصلاحيات والتخصصات مع الكليات التقنية، ويحقق الأهداف المرجوة منها، وبناء مؤشرات تقيس نتائج مواءمتها مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير، وأثرها الفعلي على تحقيق رسالة الجامعة ومستهدفات التنمية بالمنطقة.



وناقش المجلس التقرير السنوي للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عقب الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

مؤشرات ومستهدفات



وإثر طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، إذ طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي الجامعة الإسلامية بإعداد إطار مؤسسي لقياس الأثر العالمي لخريجيها، وربط مؤشرات الأداء الإستراتيجي للجامعة بمؤشرات ومستهدفات ما تقدمه الجامعة للطلاب، إلى جانب المؤشرات الأكاديمية الأخرى.



وطالب عضو المجلس الدكتور باسم السيد الجامعة الإسلامية بتبني مشروع طموح يجعلها مرجعية قياسية للجامعات الإسلامية، والعمل على تجاوز تحديات التصنيفات العالمية، التي لا تراعي طبيعة هذه التخصصات.



وأكد عضو المجلس الدكتور بندر البقمي أهمية بذل الجامعة الإسلامية مزيداً من الجهود لرفع ترتيبها وتحقيق مراكز متقدمة ضمن التصنيفات الدولية والذي يعد أحد مستهدفاتها.



وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

برامج أكاديمية نوعية



وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة بيشة إثر الاستماع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة. وإثر طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، ودعا عضو المجلس عبدالله آل طاوي جامعة بيشة إلى الاهتمام بالتخصصات النوعية في برامج الجامعة والتي تُعد من الميز التي تمتاز بها المحافظة، وطالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري جامعة بيشة -بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات- بدراسة إنشاء كلية رائدة في إدارة وتكنولوجيا العلوم الزراعية والبيئية ببرامج أكاديمية نوعية، تحقق بها بناء قدرات بشرية مؤهلة، وتسهم في تنمية مستدامة.



وتطلّع عضو المجلس الدكتور سالم آل جربوع إلى عقد جامعة بيشة شراكات مع المستثمرين وتأسيس كيان استثماري متخصص واستثمار المعرفة والبحث العلمي وبراءات الاختراع بتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الزهراني جامعة بيشة بدعم وتمويل الأبحاث والمشاريع البحثية المشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي لكشف مواقع التعدين في منطقة عسير، وإنشاء فرق بحثية متخصصة، وتوفير البنية التحتية الحاسوبية والبيانية اللازمة، لما لذلك من أثر علمي واقتصادي وإستراتيجي يخدم الجامعة والمنطقة والمملكة.

تشجيع الاستثمار المباشر



وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.



فيما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) وإدارة الدولة لتنظيم السوق في جمهورية الصين الشعبية (SAMR) للتعاون في مجال تقويم المطابقة.



كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.