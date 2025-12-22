أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن السعودية ماضية في بناء منظومة إعلامية مسؤولة ومؤثرة، توازن بين حرية التعبير والالتزام بالقيم المهنية، مشدداً على أن الفضاء الإعلامي ليس ساحة للفوضى أو لصناعة «الشعبوية الزائفة» بهدف تضخيم المتابعين، بل منصة وعي وتنوير تخدم المجتمع وتواكب التحولات الوطنية.

إطلاق مدرسة للموهوبين الإعلاميين بالشراكة مع «التعليم»



وأعلن الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد اليوم من مشروع «القدية»، إطلاق مشروع «مدرسة الموهوبين الإعلاميين» بالشراكة مع وزارة التعليم، بهدف اكتشاف المواهب الإعلامية في مراحل مبكرة، وصقلها معرفياً ومهارياً، بما ينسجم مع مستهدفات بناء الإنسان، ويعزز قدرة الإعلام الوطني على رواية قصة السعودية الحديثة بكفاءة ومهنية.

مضاعفة المتبرعين بالدم



وفي استعراض المؤشرات الوطنية، كشف وزير الإعلام تصدّر السعودية عالمياً بعدد الجوائز في «مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب» بـ26 جائزة، في دلالة على تسارع الاستثمار في العقول الشابة والتقنيات المستقبلية.



وأشار إلى أن حملة ولي العهد للتبرع بالدم أسهمت في مضاعفة عدد المتبرعين 4 مرات منذ انطلاقها، بالتزامن مع ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عام مقارنة بـ74 عاماً في عام 2016.



وأوضح أن قطاعي الألعاب الإلكترونية والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، سجلا نمواً متسارعاً خلال الفترة الماضية، انعكس على حجم المحتوى الرقمي والاقتصاد الإبداعي، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً نوعياً في بنية الاقتصاد الوطني.

120 مليون راكب لقطار الرياض



وفي ما يتعلق بالبنية التحتية والنقل، أشار الوزير إلى أن «قطار الرياض» حقق انضباط تشغيل بنسبة 99.8% خلال عام 2025، وخدم أكثر من 120 مليون راكب منذ بدء التشغيل وحتى أكتوبر الماضي، مع الاستعداد لتنفيذ المرحلة السابعة العام القادم، ضمن منظومة نقل حضرية تعزز جودة الحياة في العاصمة.

وجهة عالمية متكاملة



وانتقل المؤتمر إلى محور «القدية» بوصفها أحد أبرز مشاريع الترفيه والاقتصاد الإبداعي في المنطقة، حيث أكد العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن سلمان، وأن «القدية» صُممت لتكون وجهة عالمية متكاملة تجمع الترفيه والرياضة والثقافة في نطاق واحد يضم أكثر من 70 أصلاً متنوعاً.



وأعلن الداود أن «Six Flags مدينة القدية» سيفتح أبوابه في 31 ديسمبر، كأول منتزه للعلامة خارج أمريكا الشمالية، والأكبر في الشرق الأوسط من حيث المساحة، مقدماً تجارب نوعية تستهدف تحطيم أرقام قياسية عالمية، من بينها «أفعوانية الصقر» التي تسجل أطول وأسرع وأعلى مسار في آن واحد.



وعلى المستوى الاقتصادي، أكد أن «القدية» ستسهم بأكثر من 135 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي عند اكتمالها، مع توفير أكثر من 300 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مشيراً إلى تنوع مصادر التمويل بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بما يعكس ثقة السوق العالمية في المشروع.

95 % نسبة الإنجاز في «أكواريبيا»



وأشار إلى اكتمال المشروع بالكامل في «Six Flags»، وتجاوز نسبة الإنجاز 95% في «أكواريبيا» المائي، إلى جانب تقدم الأعمال في عدد من الأصول الاستراتيجية، من بينها استاد الأمير محمد بن سلمان، ومركز الفنون الأدائية، ومضمار السرعة، ومناطق الألعاب والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى أندية الغولف وأكثر من 20 فندقاً يجري العمل عليها حالياً.

13 محطة مركزية وفرعية



وفي جانب البنية التحتية، أوضح الداود أن المرحلة الأولى من الطرق والاتصالات اكتملت، وبدأ تنفيذ منظومة الكهرباء التي تشمل 13 محطة مركزية وفرعية، إلى جانب توسعة شبكات مياه الشرب، بما يواكب جاهزية التشغيل واستقبال الزوار.



واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أن «القدية» لم تعد مشروعاً مستقبلياً على الورق، بل أصبحت واقعاً يتشكل على الأرض، يجمع بين الترفيه والاقتصاد والإعلام، ويعكس ملامح السعودية الجديدة التي تنتقل بثقة من الإنجاز إلى الأثر