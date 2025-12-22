احتفلت مُحافظة العُلا اليوم (الإثنين) بدخول مربعانية الشتاء (الطنطورة) لعام 2025، الذي يُصادف 22 ديسمبر من كل عام، وذلك في مظهر اجتماعي عريق للبلدة القديمة بالمنطقة التاريخية في ساحة الدرب بجوار معلم الطنطورة، بحضور مُحافظ العُلا راشد بن عبدالله القحطاني، ومسؤولي الهيئة الملكية، وأعيان ووجهاء وأبناء وزوار المحافظة.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات والبرامج التراثية احتفالاً بموسم دخول المربعانية في أجواء تراثية نابضة بالحياة، ومن ضمن تلك الفقرات فلكلور اجتماعي ورقصات شعبية ودقة الزير، إضافة لمشاركة الأسر المنتجة التي عرضت بعض الأكلات الشعبية التي كان يتناولها أبناء العُلا في الماضي والحاضر، إضافة لمشاركة الحرف اليدوية التي نالت إعجاب واستحسان الحضور.



الحجر المغروس

دخول مربعانية الشتاء في محافظة العُلا رسمياً اليوم (الإثنين).

وعند تعامد ظل الشاخص أمام الحجر المغروس في الأرض، أعلن المشرفون على دخول مربعانية الشتاء في محافظة العُلا دخولها رسمياً فيما صفق الحضور احتفالاً بهذه التظاهرة الاجتماعية السنوية، بعد ذلك توالت فقرات الحفل بالحديث عن الماضي وكيفية استخدام هذا الشاخص (الطنطورة) في توزيع المياه على مزارعي وأبناء العُلا مما كان له أكبر الأثر في نفوس الحضور في إحياء إرث وتراث الآباء والأجداد للجيل الحاضر.