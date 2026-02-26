خسرت عدة شركات طيران كبرى طعونها المقدمة ضد غرامات مكافحة الاحتكار التي فرضها الاتحاد الأوروبي، التي تزيد قيمتها الإجمالية على 770 مليون يورو «910 ملايين دولار»، وذلك بموجب حكم أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم.



ورفضت محكمة العدل الأوروبية 12 من أصل 13 طعناً قدمتها شركات طيران ضد غرامات فرضتها المفوضية الأوروبية بسبب تحديد أسعار بشكل غير قانوني.



وقبل القضاة في لوكسمبورغ الطعن المقدم جزئياً، إذ حدثت أخطاء في حساب الغرامة المفروضة عليها، وتم تخفيض الغرامة.



تكتل سعري



وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت العقوبات بسبب المشاركة في تكتل تسعيري بين عامي 1999 و2006، وغطى التكتل الرسوم الإضافية على الوقود والأمن، إضافة إلى رفض دفع عمولات لوكلاء الشحن على هذه الرسوم الإضافية.



ويضع الحكم الصادر اليوم، حداً لنزاع قانوني استمر 15 عاماً، وتم إلغاء قرار المفوضية الأولي لعام 2010، مما أدى إلى حكم منقح في عام 2017 وتم تأييده الآن.