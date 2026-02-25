كشف الفنان التونسي ظافر عابدين سبب غيابه عن موسم رمضان هذا العام بمسلسله مع نادين نسيب نجيم، موضحًا أن العمل يحتاج إلى وقت كافٍ لإخراجه بأفضل صورة، نظرًا لاختلافه وحرصه على تقديمه بجودة عالية.

سبب عدم مشاركته في موسم رمضان 2026

وأكد ظافر في تصريحات تلفزيونية أنه لم يشارك في دراما رمضان منذ 7 سنوات، وأن هذا هو العام الثامن على التوالي، معتبرًا أن الجودة أهم من الالتزام بمواعيد العرض.

الفنان التونسي ظافر عابدين

دعم منى زكي

ودافع ظافر عن الفنانة المصرية منى زكي بعد تعرضها لموجة من الانتقادات بسبب فيلمها «الست»، مشدداً على أن الأداء الفني أهم من التشابه الجسدي مع شخصية أم كلثوم، مشيرًا إلى أن منى قدمت مجهودًا كبيرًا ونجحت في تجسيد الدور بطريقة مميزة.

اعتزازه باللهجة التونسية

أوضح ظافر أن حديثه باللهجة التونسية في اللقاءات الإعلامية يعكس اعتزازه بجذوره وهويته، وليس خوفًا من النقد أو الجمهور، مؤكدًا أنه يستخدم اللهجات الأخرى فقط عند تقديم أدوار تتطلب ذلك.

آخر أعمال ظافر عابدين

يذكر أنه عُرض لـ "ظافر عابدين" سابقاً فيلم «السلم والثعبان 2» بطولة عمرو يوسف، ويشاركه كل من أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوي عابد، هبة عبد العزيز، وسوسن بدر كضيف شرف، والعمل من تأليف أحمد حسني، إخراج طارق العريان.