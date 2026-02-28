غادة عبدالرازق تبادر بالصلح مع المخرج محمد سامي ومي عمر بعد سنوات من الخلافات

أثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها في عزاء والد الفنانة مي عمر، حيث حرصت على تقديم واجب العزاء لها ولزوجها المخرج محمد سامي.

سنوات من الخلاف

وجاء حضور غادة ليضع حدًا لخلاف استمر لسنوات بينها وبين مي عمر ومحمد سامي، في موقف إنساني طغى عليه طابع الاحترام وتجاوز الماضي، مؤكدًا أن لحظات الحزن قادرة على كسر أي خلافات سابقة.



بداية الخلافات

ويعود الخلاف بين الطرفين على خلفية تعاون فني سابق وتحديداً في كواليس مسلسل «حكاية حياة» عام 2023، تخللته تصريحات متبادلة أثارت جدلًا واسعًا في حينه، قبل أن تتوقف العلاقة المهنية بينهما لعدة سنوات، إلى أن جاء العزاء ليجمعهم مجددًا في مشهد طغت عليه مشاعر المواساة.

آخر أعمالها الدرامية

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل «شباب امرأة»، وشاركها كل من: محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.