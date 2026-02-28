تصدر الفنان المصري ضياء عبد الخالق ترند قوقل خلال الساعات الماضية، بعد انطلاق موجة جدل حول دوره في مسلسل «علي كلاي» المعروض ضمن دراما رمضان 2026.

ضياء عبد الخالق عبر عن استيائه الشديد عبر صفحته على فيسبوك، قائلا: «كل التقدير والزملاء، لكنني أحد أبطال المسلسل، ومع ذلك غبت عن كل أشكال الدعاية ولم أظهر في أي بوستر رسمي للعمل. اسمي في التتر جاء بترتيب لا يعكس مجهودي وشغلي، بشهادة الجمهور والمتخصصين.. لمصلحة من هذا التقليل من التقدير؟».

ويلعب ضياء عبد الخالق دور «عظيمة»، الذي يرتبط صراعا دراميا مع شخصية «علي» التي يجسدها أحمد العوضي، حول الزواج من نفس الفتاة. وتسببت الحلقة العاشرة في تصدر ضياء عبد الخالق المشهد بعد أن علمت «روح» أن عقد قرانها تم على شخصيته، مما دفعها للانهيار بالبكاء، وأبرز أداءه الدرامي الكبير تفاعلات واسعة على مواقع التواصل.

وكان ضياء عبد الخالق قد بدأ مسيرته بأدوار ثانوية في السينما والتلفزيون، مثل «يا دنيا يا غرامي»، و«هيستيريا»، و«ست الستات»، و«جمهورية زفتى»، قبل أن يصبح جزءا من فريق الزعيم عادل إمام في أكثر من 8 أعمال سينمائية ومسرحية، منها «الإرهابي» و«بخيت وعديلة» و«رسالة إلى الوالي» و«بودي جارد» و«هاللو أمريكا» و«أمير الظلام».

كما تعاون ضياء عبد الخالق مع نخبة من نجوم الدراما الحديثة في أعمال بارزة مثل «الجماعة» مع وحيد حامد، و«شطرنج» مع وفاء عامر، و«كلبش» و«الاختيار» مع أمير كرارة، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة.