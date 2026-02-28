عادت الفنانة المصرية غادة إبراهيم لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل «المتر سمير»، بعد تعافيها من حادث خطير تعرضت له أخيرا، مؤكدة التزامها بالعمل وحرصها على عدم تأجيل ارتباطاتها الفنية رغم ما مرت به من ظروف صعبة.

تفاعل واسع

ولاقت غادة عودتها إلى التصوير دعمًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على الدعاء لها بالسلامة، بالتزامن مع ترقب عرض الحلقات الجديدة من المسلسل في النصف الثاني من موسم دراما رمضان الحالي.



الفنانة المصرية غادة إبراهيم

تفاصيل العمل وقصته

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية «سمير زغلول» التي يجسدها كريم محمود عبد العزيز، وهو محامٍ يساعد الآخرين في حل أزماتهم، بينما يواجه تحديات معقدة في حياته الخاصة.

أبطال وصناع العمل

يشارك في بطولة المسلسل كل من ناهد السباعي، محمد عبد الرحمن، سارة عبد الرحمن، سلوى خطاب، ميمي جمال، رحاب الجمل، إسلام إبراهيم، وعلاء مرسي. والعمل من تأليف ممدوح متولي وفاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج خالد مرعي.