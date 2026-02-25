دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد إلى عدم إلحاق المشقة بالمصلين بإطالة دعاء القنوت و التوسع فيه، مشيرة إلى أن التخفيف واختيار جوامع الدعاء هو من السنة النبوية التي ينبغي الأخذ بها.

وقالت الوزارة إن تطبيق الهدي النبوي في صلاة التراويح والاقتصار في دعاء القنوت على جوامع الدعاء يمثل التزامًا بالسنة ومراعاةً لأحوال المصلين وحرصًا على عدم إلحاق المشقة بهم.

كما أهابت بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال الصغار (غير المميِزين) الذين لا يدركون حرمة المسجد و لا يلتزمون بآدابه؛ لما قد يترتب على ذلك من أذى أو تشويش يؤثر في خشوع المصلين.