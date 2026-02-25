في جريمة هزت الشارع اليمني، وأظهرت الغسيل الدماغي الذي يتعرض له المسلح الحوثي والتي تجرده من كل القيم والأخلاق والوازع الديني، أقدم مسلحان حوثيان على الاعتداء على والدهما بشكل وحشي وإحراقه بمادة الأسيد.



وقال شهود عيان في مديرية خمر بمحافظة عمران شمال صنعاء: إن مواطناً مسناً تعرض لاعتداء وحشي من قبل أبنائه المنخرطين في صفوف الحوثي، في جريمة أثارت غضباً كبيراً في الأوساط اليمنية، باستثناء الحوثيين الذين عمدوا إلى حماية الجناة.



تفاصيل القصة



وأوضح الشهود أن المسلحين نبيل وأحمد ناصر القصري اعتديا بالضرب على والدهما ناصر قالق القصري، وهو رجل طاعن في السن، قبل أن يعمدا إلى رشّه بمادة حارقة (أسيد)، مما أدى إلى إصابته بحروق وتشوهات في الرأس.



وأشار الشهود إلى أنه ورغم أن الأب المسن تقدّم ببلاغ إلى الحوثيين لضبط أبنائه، إلا أن مدير إدارة أمن مديرية خمر القيادي الحوثي منصور الحمزي رفض تلك الشكوى أو اتخاذ أي إجراء بحق أبناء المجني عليه، بذريعة أنهم مشرفون حوثيون.



ارتفاع جرائم الحوثي



وتزايدت في الآونة الأخيرة وبشكل ملفت ومرعب جرائم المسلحين الحوثيين بحق ذويهم، في عدد من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي.



في غضون ذلك، تشهد مديرية أرحب 20 كم شمال صنعاء معارك عنيفة بين قبيلتين، وبحسب مصادر قبلية فإن شخصين قُتلا على الأقل في المواجهات.



وذكرت المصادر أن الاقتتال بين أهالي قبيلتي «بيت بعيس» و«حبار» بمديرية أرحب بسبب تأجيج الحوثيين للصراعات القبلية من أجل تفكيك تلك القبائل والسيطرة عليها.