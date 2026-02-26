في ذاكرة التلفزيون السعودي أسماءٌ لا تُنسى، لا لكثرة ظهورها فحسب، بل لما تركته من أثر في الوجدان العام، ومن بين تلك الأصوات التي شكّلت ملامح الشاشة في منتصف التسعينات، يبرز اسم المذيع الراحل سعيد طمسان، الذي اقترن حضوره بحسن القراءة، وفخامة الصوت، وهيبة الإطلالة.

لم يكن سعيد طمسان مجرد مذيع يؤدي النص، بل كان جزءاً من مدرسة الأداء الكلاسيكي الرصين في القناة الأولى بالتلفزيون السعودي، المدرسة التي كانت ترى في المذيع واجهةً للغة، وحارساً للاتزان، وممثّلاً لصورة المؤسسة أمام المشاهد. في زمنٍ لم تكن الكاميرا ترحم، ولا الخطأ يُغتفر، كان حضوره متماسكاً، وقراءته محكمة، وصوته واضح الطبقات، يمنح الخبر ثقله، ويمنح البرنامج هيبته.

امتاز بحسن الإلقاء ودقة مخارج الحروف، وبقدرة على الإمساك بإيقاع النص دون استعجال أو ارتباك، ما جعله من الأصوات التي يطمئن لها المشاهد. لم يعتمد على استعراض بصري أو انفعالٍ زائد، بل على وقارٍ مهني يتكئ على ثقافة لغوية وانضباطٍ داخلي، وهي صفات جعلته لامعاً في منتصف التسعينات، في مرحلة كانت الشاشة السعودية تمر بتحولات تقنية ومضمونية متسارعة.

كان من الوجوه التي جمعت بين فخامة الصوت وجاذبية الحضور، فبقي اسمه حاضرًا في ذاكرة جيلٍ كاملٍ تابع نشراته وبرامجه، ورأى فيه نموذج المذيع الذي يحترم الكلمة ويحترم المشاهد. وحتى قبيل رحيله، ظل محتفظًا بذلك البريق الذي عُرف به، ولم يخفت حضوره في الذاكرة المهنية لزملائه ومحبيه.

رحل - رحمه الله - إثر حادث مروري يوم الأحد ٢/ ٥/ ١٤٣٣هـ الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٢، في خبرٍ صادمٍ ترك أثراً عميقاً في الوسط الإعلامي، إذ لم يكن الغياب متدرجاً، بل فجائياً وموجعاً، كأن الشاشة فقدت أحد أصواتها التي اعتادت عليها.

بهذا الرحيل، لم يُطوَ اسم سعيد طمسان في أرشيف قديم، بل بقي شاهداً على مرحلةٍ من الإعلام السعودي كانت الكلمة فيها تُقرأ بإجلال، والصوت يُصان بوصفه أمانة.