ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب إلى 212 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير الجاري.
ضبابية الرسوم
وتضمن الأسبوع الماضي عطلة يوم الرؤساء، مما قد يكون له تأثير على البيانات، ورغم ذلك، يشير مستوى الطلبات إلى استمرار استقرار سوق العمل بعد فترة من التباطؤ العام الماضي بسبب حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ويوم الجمعة الماضي، ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب استناداً إلى قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.
وسرعان ما فرض ترمب رسوماً جمركية عالمية 10% لمدة 150 يوماً لتحل محل بعض الرسوم الملغاة، ثم رفع هذه الرسوم إلى 15% في مطلع الأسبوع.
The number of Americans filing new unemployment claims rose slightly last week.
The U.S. Department of Labor reported today that claims for government unemployment benefits increased by 4,000 to 212,000 after seasonal adjustments for the week ending February 21.
Trade Tariff Uncertainty
Last week included Presidents' Day, which may have impacted the data; however, the level of claims indicates continued stability in the labor market following a period of slowdown last year due to the uncertainty caused by the broad tariffs imposed by President Donald Trump.
Last Friday, the U.S. Supreme Court struck down the tariffs imposed by Trump based on a law designated for national emergencies.
Trump quickly imposed global tariffs of 10% for 150 days to replace some of the revoked tariffs, then raised these tariffs to 15% at the beginning of the week.