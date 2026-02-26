ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.



وذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 4 آلاف طلب إلى 212 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير الجاري.



ضبابية الرسوم



وتضمن الأسبوع الماضي عطلة يوم الرؤساء، مما قد يكون له تأثير على البيانات، ورغم ذلك، يشير مستوى الطلبات إلى استمرار استقرار سوق العمل بعد فترة من التباطؤ العام الماضي بسبب حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



ويوم الجمعة الماضي، ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب استناداً إلى قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.



وسرعان ما فرض ترمب رسوماً جمركية عالمية 10% لمدة 150 يوماً لتحل محل بعض الرسوم الملغاة، ثم رفع هذه الرسوم إلى 15% في مطلع الأسبوع.