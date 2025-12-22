علمت «عكاظ» أن منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منعت نقل خدمات موظف لا ترتبط مهنته الحالية بنشاط المنشأة المراد انتقاله إليها.



وشددت المنصة أنه في حال رغبة المنشأة نقل خدمات أي موظف، فيشترط اختيار موظف يحمل مهنة مرتبطة بنشاط المنشأة، أو إزالة أحد الموظفين الذين يشغلون مهنا غير مرتبطة بنشاط المنشأة في حال وجود ملاحظة تفيد وصول المنشأة للحد الأعلى من المهن غير المرتبطة.



وأكدت المنصة أن المنشآت ستقتصر صلاحيتها في تغيير مهن العاملين لديها فقط، أما الموظف الذي لديه طلب نقل قيد الإجراء سيكون على هوية المنشأة الحالية حتى اكتمال انتقاله إلى المنشأة الجديدة.



وكانت وزارة التجارة سمحت للمنشأة بإضافة عدة أنشطة على السجل التجاري الواحد، دون وجود قيود على عدد الأنشطة في السجل الواحد، عبر خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروعها، إذ يتم تعديل الأنشطة في السجل التجاري الواحد برسم قدره 100 ريال.

نطاقات السجل الأعلى



وفيما يختص بالسجل التجاري متعدد الأنشطة، بدأت المنصة باختيار نطاقات للنشاط الأعلى في نسبة التوطين من بين الأنشطة الأخرى.



وربطت المنصة الأنشطة الاقتصادية ضمن الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4 بعد أن تم دمج الأنشطة المتقاربة بنسبة التوطين ضمن كيان واحد (نشاط نطاقات) لغرض احتساب نسبة التوطين للكيان ولمعرفة النشاط الاقتصادي للكيان في نطاقات، مع إعلان المنصة وضع حاسبة لمعرفة نطاق الكيان.