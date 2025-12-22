أكد الفنان المصري أحمد العوضي أنه يرفض التعليق على الجدل المثار حول تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأخيرة، مؤكداً أن الطلاق بينهما تم قبل عامين ولا داعي لإعادة النقاش حول هذا الموضوع.

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

رفض الحديث

وأشار العوضي خلال برنامج «صاحبة السعادة» إلى أنه يتعامل دائماً بالخير، وأن أي علاقة انتهت في حياته يجب ذكرها بالطيب فقط، مؤكداً التفريق بين المشاعر الإنسانية وشرع الله، وأن الطلاق شرعه الله ولم يكن ظلماً.

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الصمت بعد الانفصال

وأضاف العوضي أنه يحترم كل امرأة دخلت حياته، خصوصاً الزوجة السابقة، وأنه بخير نفسياً طالما يواصل تقديم أعماله الفنية، مؤكداً أن اختياره للسكوت بعد الانفصال نابع من تربيته وأخلاقه ولا يمكن تغييره حسب الظروف.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تزوجت من أحمد العوضي عام 2020، بعدما بدأت بينهما علاقة عاطفية خلال تصوير مسلسل «لآخر نفس»، قبل أن يعلنا انفصالهما رسمياً في يناير 2024.

الفنان المصري أحمد العوضي

الجدل الأخير

وسبق، علق العوضي في تصريح سابق لـ «عكاظ» على تصريحاته المثيرة للجدل الأخيرة حول كونه الأعلى أجراً والأكثر مشاهدة، مصيفاً أنه استند إلى أرقام وبيانات رسمية على منصة «قوقل»، مشيراً إلى أن الهدف كان شكر جمهوره على دعمهم المستمر.