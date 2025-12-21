أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بياناً رسمياً بشأن الحالة الصحية للفنان إدوارد، مؤكدة تعرضه لالتواء بسيط في القدم، ووصفته بأنه حادث عرضي لا يشكل أي خطورة، وقد تلقى الرعاية الطبية اللازمة فور وقوعه.

تطورات الحالة الصحية

وأشارت النقابة إلى أن حالة إدوارد الصحية مستقرة، وهو يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي دون أي مضاعفات، مؤكدة عدم وجود أي مشاكل صحية تستدعي القلق أو تدخلاً طبياً إضافياً.

تجنب الشائعات

ودعت النقابة جمهور ومحبي الفنان ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرة إلى أن إدوارد بخير ويتمتع بصحة جيدة، متمنية له دوام العافية.

آخر أعمال إدوارد الفنية

يذكر أن إدوارد حصد أخيراً ردود فعل واسعة لأدائه شخصية «بوشكاش» في مسلسل «إش إش» الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما على رأسهم مي عمر، ماجد المصري، وهالة صدقي، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.