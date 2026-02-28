انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بن علي بن صالح الصويان، وصلّي عليه بعد صلاة عصر اليوم (السبت)، في جامع الراجحي بمدينة الرياض، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة النسيم.