انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بن علي بن صالح الصويان، وصلّي عليه بعد صلاة عصر اليوم (السبت)، في جامع الراجحي بمدينة الرياض، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة النسيم.
انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بن علي بن صالح الصويان، وصلّي عليه بعد صلاة عصر اليوم (السبت)، في جامع الراجحي بمدينة الرياض، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة النسيم.
Mohammed bin Ali bin Saleh Al-Suwayan has passed away to the mercy of Allah, and he was prayed upon after the Asr prayer today (Saturday) at Al-Rajhi Mosque in Riyadh, and then his body was laid to rest in Al-Naseem Cemetery.