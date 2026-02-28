انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد مبارك بادغيش، وصلي عليه فجر يوم (السبت)، في مسجد المرواني، ودفن في مقبرة الفيصلية المجاورة للمسجد.


ويُستقبل العزاء للرجال والنساء لمدة يومي (السبت والأحد)، وذلك بعد صلاة التراويح من الساعة 10:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل، في منزل والديه الكائن بحي الفيصلية بجوار ابتدائية المنصورية للطفولة المبكرة (بنين) في جدة.