انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد مبارك بادغيش، وصلي عليه فجر يوم (السبت)، في مسجد المرواني، ودفن في مقبرة الفيصلية المجاورة للمسجد.
ويُستقبل العزاء للرجال والنساء لمدة يومي (السبت والأحد)، وذلك بعد صلاة التراويح من الساعة 10:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل، في منزل والديه الكائن بحي الفيصلية بجوار ابتدائية المنصورية للطفولة المبكرة (بنين) في جدة.
Khalid Mubarak Badghish has passed away and was prayed upon at dawn on (Saturday) in Al-Marwani Mosque, and he was buried in the Al-Faisaliah cemetery adjacent to the mosque.
Condolences for men and women will be received for two days (Saturday and Sunday), after Tarawih prayers from 10:00 PM to 12:00 midnight, at his parents' home located in the Al-Faisaliah neighborhood next to Al-Mansouriya Primary School for Early Childhood (Boys) in Jeddah.