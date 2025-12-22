عملية استباقية.. سورية تحبط تهريب صواريخ «سام-7» خارج البلاد

في عملية استباقية، ضبطت السلطات السورية، صواريخ من نوع «سام-7»، كانت معدة للتهريب خارج البلاد، خلال مداهمة نفذتها مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بريف دير الزور.



وأفادت وزارة الداخلية في بيان عبر قناتها على تلغرام، اليوم(الإثنين)، بأنه وردت معلومات دقيقة إلى مديرية الأمن في البوكمال تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل، استعدادا لتهريبها خارج البلاد. وقالت إنه جرى تنفيذ مداهمة محكمة للمكان أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع «سام-7».



وحسب الوزارة، فقد تمت مصادرة الأسلحة المضبوطة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين بهدف إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إلى العدالة.



ونقل وكالة الأنباء السورية «سانا»، عن الوزارة تأكيدها الاستمرار في التصدي لكل أعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها.



وأحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق، يوم 17 من شهر ديسمبر الجاري محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه الجمهورية اللبنانية تضم كميات كبيرة من قذائف «آر بي جي».



ونفذت مديرية الأمن الداخلي بريف دمشق بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، في العشرين من الشهر الجاري، عملية أمنية نوعية في منطقة قدسيا، أسفرت عن القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في تهريب الأسلحة لحساب مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء ومناطق قسد وخلايا مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وضبطت طائرات مسيّرة من نوع (FPV) ومواد متفجّرة من نوع TNT وعبوات مضادة للأفراد.