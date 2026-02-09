اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الإثنين)، الولايات المتحدة الأمريكية بوضع حواجز مصنعة رغم أن بلاده لا تزال منفتحة على التعاون معها، مبيناً أنه لا مستقبل مشرقاً للعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.



وقال لافروف في مقابلة مع قناة «تي في بريكس»: «أعلن الأمريكيون سعيهم للهيمنة الاقتصادية، لذا فبالإضافة إلى أنهم اقترحوا التعاون مع أوكرانيا، وكنا مستعدين، بينما هم الآن غير مستعدين، لا نرى أي مستقبل مُشرق في المجال الاقتصادي»، مضيفاً: «يريد الأمريكيون السيطرة على جميع خطوط نقل الطاقة إلى الدول الرائدة في جميع القارات، وفي القارة الأوروبية، يتطلعون أيضاً إلى خط أنابيب نورد ستريم، الذي فُجّر قبل 3 سنوات، كما يتطلعون إلى نظام نقل الغاز الأوكراني، ويتطلعون إلى خط أنابيب السيل التركي».



هيمنة على الاقتصاد العالمي



وشدد بالقول: «باختصار، هدف الولايات المتحدة هو الهيمنة على الاقتصاد العالمي، ويتم ذلك باستخدام عدد كبير من الإجراءات القسرية التي لا تتوافق مع المنافسة العادلة، كالتعريفات الجمركية والعقوبات والحظر التام، بل وحتى منع البعض من التواصل».



وأشار إلى أن روسيا منفتحة على التعاون مع جميع الدول، بما فيها قوة عظمى كالولايات المتحدة، قائلاً: «مضطرون للبحث عن سبل إضافية ومحمية لتطوير مشاريعنا المالية والاقتصادية والتكاملية واللوجستية وغيرها مع دول البريكس».



وأضاف: «ترأسنا قمة البريكس قبل عامين، حين عُقدت في قازان، وطُرح عدد من المبادرات الروسية، وتشمل منصات دفع بديلة، وآليات للتسوية بالعملات الوطنية، وإتاحة فرص إعادة التأمين للتجارة داخل البريكس وبينها وبين شركائها، وإنشاء بورصة للحبوب، وإنشاء منصة استثمارية جديدة»، وتابع: «عندما استغلت الولايات المتحدة، التي كانت لسنوات طويلة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي ومنظماً للتمويل العالمي، دور الدولار لتعزيز هيمنتها، فإنها تفقد فعلياً نفوذها الاقتصادي وثقلها في الاقتصاد العالمي».



ولفت إلى أن دولاً مثل أعضاء مجموعة البريكس «لن تسمح لأي دولة منفردة بإخضاع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري»، مشيراً إلى أن هناك محاولات حثيثة لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى المجال العسكري، ومن حق كل دولة تحديد مسار هذه العملية.



منع نشر أسلحة في أوكرانيا



وأوضح أن روسيا ستضمن مصالحها الأمنية من خلال منع نشر أيّ نوعٍ من الأسلحة التي تُهدّدها على الأراضي الأوكرانية، ومن خلال ضمان حمايةٍ موثوقةٍ وكاملةٍ لحقوق الشعب الروسي، الناطق بالروسية، الذي عاش ويعيش لقرونٍ على أراضي القرم ودونباس ونوفوروسيا.



وحذّر وزير الخارجية الروسي من استعدادات غربية لما سماه «حرباً أوروبية كبرى جديدة»، معتبراً أن توسع حلف الناتو «لم يتوقف لحظة» رغم جميع الالتزامات.



وأشار إلى أن هناك حرباً عالمية ضد بلاده ومحاولات محمومة من الغرب لمعاقبة جميع شركاء روسيا، ومطالبتهم بوقف التجارة والتعاون في المجال العسكري والتقني.