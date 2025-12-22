أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مواطنة على خلفية نشرها محتوى مخالفاً للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقالت الداخلية: «تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد قيام المذكورة بنشر مقطع فيديو تضمن عبارات وأسئلة خادشة للحياء العام من شأنها الإخلال بالآداب العامة والإساءة إلى القيم والتقاليد التي يتحلى بها المجتمع الكويتي، وباستدعائها أقرت بقيامها بتصوير المقطع ونشره».

وأضافت الوزارة: «بالتنسيق مع جهة الاختصاص في النيابة العامة، أفادت بأن المحتوى محل الواقعة يُشكّل جريمة، وجار إحالة المتهمة مع التحريات إلى نيابة الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لأي تجاوزات تمس القيم المجتمعية وتطبيق القانون بكل حزم».