شهدت سماء مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقع مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حالة من التوتر غير المسبوقة، بعد أن تدخلت مقاتلة أمريكية من طراز F-16 لاعتراض طائرة مدنية دخلت المجال الجوي المحظور. الحادثة أثارت مخاوف واسعة حول الأمن الجوي واستنفرت القوات الأمريكية في مواجهة تهديد غير متوقع، في لحظة مثيرة للتوتر على الأراضي الأمريكية.

وأكدت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة «X»، أن الطائرة المدنية اخترقت المجال الجوي المقيد، ما استدعى تدخّل مقاتلة تابعة لـNORAD، مؤكدة أنه تم توجيه الطائرة بأمان إلى خارج المنطقة المحظورة دون تسجيل أي حوادث.