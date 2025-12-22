كشفت التأمينات الاجتماعية لـ«عكاظ»، أن منفعة الأمومة حدت بشكل ملحوظ من لجوء العاملات إلى الإجازات غير المدفوعة، وذلك لما تقدّمه من مميزات، منها التعويض الذي يساوي 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك، والذي يمتد أيضاً إلى شهر رابع في حال ولادة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، ما ساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي للأم العاملة، بالإضافة إلى استدامة أعمال المنشآت وتقليل الأعباء عنها.

وأوضحت التأمينات، أن منفعة الأمومة التي أطلقتها أخيراً تعد منفعة نقدية تُصرف للمشتركة بفرع الأخطار المهنية سواءً كانت مواطنة أو مقيمة خلال فترة وضعها لمولودها حسب المدة المحددة نظامًا، ومتى ما توافرت بشأنها الشروط المؤهلة للصرف بهدف تمكين المرأة العاملة من رعاية مولودها وقضاء إجازة وضع آمنة ودعم استقرارها المهني، بالإضافة إلى دعم صاحب العمل من خلال تحمل العبء المالي عن المنشأة، وصرف التعويض المستحق عن طريق التأمينات الاجتماعية ضمن المدة المحددة نظاماً.

وأكدت التأمينات الاجتماعية لـ«عكاظ» عملها بشكل مستمر على تطوير منفعة الأمومة بما ينسجم مع احتياجات المرأة العاملة وتطورات سوق العمل، بالإضافة إلى دراسة الاحتياجات المستقبلية للأمهات العاملات والاستماع لآرائهن، بما يضمن تقديم الخدمات والمنافع التي تتوافق مع احتياجاتهن.

وأكدت، أنه في حال لم تنطبق شروط صرف المنفعة على المرأة العاملة تلتزم التأمينات بصرف منفعة الأمومة للمشتركة عند توافر شروط الاستحقاق، وفي حال عدم توافر شروط الصرف فإن صاحب العمل ملزم بدفع الأجر أو الراتب وفق أحكام نظام العمل.

ومن شروط استحقاق المنفعة أن تكون المشتركة على رأس العمل أثناء الولادة، وأن يكون لديها مدد اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو منفصلة خلال آخر 36 شهراً السابقة لواقعة الولادة، وأن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من مدة الحمل، سواءً وُلد الجنين حياً أو ميتاً. ويحرص النظام على منع تداخل المنافع، ولا يجوز الجمع بين منفعة الأمومة والأجر أو الراتب، كما لا يجوز الجمع بين منفعة الأمومة ومنفعة «ساند».

وتُستحق منفعة الأمومة اعتبارًا من الشهر الأول الذي تمت فيه الولادة، ويمكن للمشتركة طلب الحصول على المنفعة قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة. ويتم صرف منفعة الأمومة لمدة 3 أشهر، ويمتد الصرف لشهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، وتحسب المنفعة بواقع (100%) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ 12 شهراً السابقة لتاريخ الولادة.

نجاح من اليوم الأول

طبقاً للتأمينات قدمت منفعة الأمومة دعمًا مباشراً للمنشآت من خلال رفع العبء المالي عن صاحب العمل، وضمان استمرار اشتراك الموظفة دون أن تتحمل المنشأة الراتب الخاضع للاشتراك، الأمر الذي ساهم في تشجيع وتوظيف واستقرار الكفاءات النسائية في مختلف القطاعات بالمملكة.

ومنفعة الأمومة أثبتت نجاحها منذ يومها الأول بفضل سهولة الإجراءات المتّبعة والتي تتم بالتكامل المباشر مع وزارة الصحة، في استقبال حالات الإبلاغ عن عملية الولادة، وساهم ذلك في تحسين تجربة العميل وتقليل أي عوائق محتملة، كما أن الحملات التوعوية والتواصل المباشر من المستفيدات؛ أسهما في رفع مستوى المعرفة والإقبال على الاستفادة من المنفعة.