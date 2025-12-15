شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة بجدة اليوم (الإثنين)، توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة والهيئة العامة للإحصاء؛ لتعزيز التكامل الإحصائي، وتطوير منظومات البيانات الداعمة للتخطيط والتنمية الإقليمية في المنطقة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المؤسسي المشترك بين الجهتين، والارتقاء بقدرات الرصد والتحليل الإحصائي ودعم تطوير المرصد الحضري الإقليمي للمنطقة، من خلال بناء قواعد بيانات حضرية موحّدة وإعداد مؤشرات أداء تسهم في متابعة واقع التنمية ورفع كفاءة اتخاذ القرار، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والاستشارات الفنية، وتطوير الأدوات والمنهجيات الإحصائية، بما يعكس حرص الجهتين على توحيد الجهود وتحقيق تكامل مستدام في مجالات البيانات والتحليل.

ومثّل توقيع المذكرة كل من مستشار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس فارس بن أحمد رجب، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري.

ويعكس توقيع هذه المذكرة الدور المحوري للجهتين في قيادة جهود التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، وبناء منظومات بيانات موحّدة تسهم في رفع كفاءة التخطيط التنموي، وتعزز استدامة المشاريع والمبادرات التنموية في المنطقة.