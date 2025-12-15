بعد مصرع العشرات.. المغرب يعلق الدراسة 3 أيام في إقليم آسفي

أعلنت السلطات المغربية اليوم (الإثنين) تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية على مستوى إقليم آسفي لمدة 3 أيام (15 و16 و17 ديسمبر)، كتدبير احترازي بسبب سوء الأحوال الجوية الناجمة عن السيول الجارفة.

وجاء قرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم آسفي، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، استجابة لنشرة إنذارية من مديرية الأرصاد الجوية، وحرصاً على سلامة التلاميذ والأطر التربوية.

وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات المحلية بارتفاع حصيلة الضحايا البشرية إلى 37 حالة وفاة، مع إصابة 14 شخصاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفى محمد الخامس بآسفي، منهم اثنان في العناية المركزة.

وشهد إقليم آسفي، الواقع على الساحل الأطلسي جنوب الرباط بنحو 300 كيلومتر، تساقطات مطرية رعدية استثنائية مساء الأحد، استمرت ساعة واحدة فقط، لكنها أدت إلى تدفقات فيضانية مفاجئة وقوية.

وغمرت السيول المدينة القديمة، حيث اجتاحت المياه الطينية الشوارع، وجرفت سيارات، وغمرت نحو 70 منزلاً ومحلاً تجارياً، مع قطع طرق عديدة وتضرر بنى تحتية.

وتتواصل عمليات الإنقاذ والتمشيط بحثاً عن مفقودين محتملين، مع تعبئة الوقاية المدنية والسلطات لتأمين المناطق المتضررة ومساعدة السكان.

ويُعد هذا أثقل حصيلة لفيضانات في المغرب منذ سنوات، رغم أن البلاد تواجه جفافاً مستمراً للسنة السابعة، ما يبرز تأثير التغيرات المناخية في زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة.