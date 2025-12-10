بحث نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


حضر الاستقبال، رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.