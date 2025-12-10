بحث نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كريستوف فارنو.
The Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdulkarim Al-Khuraiji, discussed yesterday at the ministry's headquarters in Riyadh with the European Commissioner for Mediterranean Affairs, Dubravka Suica, ways to enhance bilateral cooperation in various fields, in addition to discussing topics of mutual interest.
The reception was attended by the Head of the Kingdom's Mission to the European Union, Ambassador Haifa Al-Jadi, and the European Union Ambassador to the Kingdom, Christoph Varno.