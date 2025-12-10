أطلق أطباء بريطانيون تحذيراً طبياً صارخاً من أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة قد يُشكِّل خطراً حقيقياً على القلب والأوعية الدموية، وقد يُؤدي إلى سكتات دماغية مدمرة، وذلك بعد حالة مروعة لرجل في الخمسينات من عمره كان يتمتع بصحة جيدة ولياقة بدنية، ثم أُصيب بسكتة دماغية تركته يعاني من تنميل دائم في يده اليسرى وأصابعها وقدمه حتى اليوم، بعد ثماني سنوات من الحادثة.

أضرار الإفراط في تناول مشروبات الطاقة

نُشرت الحالة في المجلة الطبية المرموقة «BMJ Case Reports»، إذ كشف المريض أنه كان يشرب في المتوسط ثماني علب من مشروبات الطاقة يومياً، أي ما يعادل 1,200 ملغ من الكافيين يومياً، وهو ثلاثة أضعاف الحد الأقصى الموصى به عالمياً (400 ملغ يومياً).

وعند وصوله إلى المستشفى، كان ضغط دمه مرتفعاً بشكل مخيف (254/150 ملم زئبق)، وهو مستوى يُعرِّض الحياة للخطر الفوري.

وتلقّى الرجل أدوية خافضة للضغط، لكن ضغطه عاد وارتفع مجدداً بعد خروجه من المستشفى، رغم زيادة جرعات الأدوية.

وبعد التحقيق الدقيق، اكتشف الأطباء عادته اليومية الخطيرة، فطُلب منه التوقف الفوري عن شرب مشروبات الطاقة، وخلال أسابيع قليلة فقط، عاد ضغط دمه إلى المعدل الطبيعي تماماً، ولم يعد بحاجة إلى أي دواء خافض للضغط.

مشروبات الطاقة وارتفاع ضغط الدم

وكتب فريق الأطباء في التقرير: «من المرجح جداً أن استهلاك المريض لمشروبات الطاقة عالية التركيز كان عاملاً مساهماً - على الأقل جزئياً - في ارتفاع ضغط الدم الثانوي لديه، وبالتالي في السكتة الدماغية التي أصابته».

حملات توعية مكثفة ضد الكحول والتدخين

وأضاف الأطباء أن هناك حملات توعية مكثفة ضد الكحول والتدخين، لكن لا يوجد شيء يُذكر عن الخطر المتزايد لمشروبات الطاقة، رغم أنها تحتوي على أكثر من 150 ملغ كافيين لكل لتر، وكميات هائلة من السكر، ومواد كيميائية أخرى غير مدروسة جيداً.

رقابة على بيع مشروبات الطاقة وإعلاناتها

وطالب الأطباء بتشديد الرقابة على بيع مشروبات الطاقة وإعلاناتها، خصوصاً تلك التي تستهدف الشباب والمراهقين، وإلزام الشركات المصنِّعة بوضع تحذيرات صحية واضحة على العلب، وأن يسأل الأطباء كل مريض شاب يعاني من ارتفاع ضغط غير مبرر أو سكتة دماغية مبكرة: «كم علبة مشروبات طاقة تشرب يومياً؟»

قال المريض في شهادته: «لم أكن أعلم أبداً أن هذه المشروبات قد تُسبب لي كل هذا الضرر، الآن أعيش مع تنميل دائم في يدي وقدمي منذ 8 سنوات».

مشروبات الطاقة قنبلة موقوتة

يُذكر أن ملايين الأشخاص حول العالم، خصوصاً الشباب والرياضيين وطلاب الجامعات، يعتمدون على مشروبات الطاقة يوميّاً لزيادة التركيز أو النشاط، دون إدراك أنها قد تُشكِّل قنبلة موقوتة للقلب والشرايين.

ويختتم الأطباء تقريرهم برسالة واضحة: «الضرر قد يكون قابلاً للعكس إذا توقفت عن الشرب فوراً.. لكن في حالات كثيرة، يكون الضرر دائماً».