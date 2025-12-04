تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ينظم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، في التاسع من ديسمبر 2025، العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، في مقر المركز بالرياض، بمشاركة واسعة من نخبة المرابط المحلية والدولية.
ويأتي هذا الحدث امتدادًا للدعم الكبير الذي تحظى به الخيل العربية الأصيلة في المملكة، وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الحفاظ على إرثها الممتد وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا، بما يعكس مكانتها التاريخية والثقافية.
ويشهد العرض هذا العام الذي يستمر خمسة أيام أعلى مستويات المشاركة من مختلف الدول ورقم قياسي بلغ (844) رأسًا من الخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى برامج مصاحبة تُسهم في إبراز جمال الخيل العربية وتاريخها وتراثها العريق، مع توفير بيئة تنافسية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة.
Under the patronage of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud - may God protect him - the King Abdulaziz Center for Purebred Arabian Horses is organizing the eighth international show of purebred Arabian horse beauty on December 9, 2025, at the center's headquarters in Riyadh, with wide participation from elite local and international stables.
This event comes as an extension of the significant support that purebred Arabian horses receive in the Kingdom, and the wise leadership's commitment - may God protect it - to preserve its extended heritage and enhance its presence both locally and internationally, reflecting its historical and cultural status.
This year's show, which lasts for five days, will witness the highest levels of participation from various countries, with a record number of (844) purebred Arabian horses, in addition to accompanying programs that contribute to highlighting the beauty, history, and rich heritage of Arabian horses, while providing a competitive environment according to the highest internationally recognized standards.