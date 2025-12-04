تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ينظم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، في التاسع من ديسمبر 2025، العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، في مقر المركز بالرياض، بمشاركة واسعة من نخبة المرابط المحلية والدولية.

ويأتي هذا الحدث امتدادًا للدعم الكبير الذي تحظى به الخيل العربية الأصيلة في المملكة، وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الحفاظ على إرثها الممتد وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا، بما يعكس مكانتها التاريخية والثقافية.

ويشهد العرض هذا العام الذي يستمر خمسة أيام أعلى مستويات المشاركة من مختلف الدول ورقم قياسي بلغ (844) رأسًا من الخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى برامج مصاحبة تُسهم في إبراز جمال الخيل العربية وتاريخها وتراثها العريق، مع توفير بيئة تنافسية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة.