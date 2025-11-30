بات في حكم المؤكد أن المملكة العربية السعودية في طريقها إلى أن تصبح أكبر سوق للطيران والنقل الجوي في الشرق الأوسط. فقد اهتم معلقو أسواق الطيران والنقل الجوي بإعلان الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية فهد حميد الدين، أن السعودية تزمع إطلاق ثلاث ناقلات جوية وطنية، لتعمل جنباً إلى جنب الناقلات الجوية الأربع العاملة أصلاً في المملكة، وهي الخطوط السعودية، وطيران الرياض، وناس، وفلاي أديل. ويأتي بناء الناقلات الجوية الجديدة في إطار مساعي المملكة إلى تنويع مصادر اقتصادها، بعيداً عن الاعتماد على مداخيل النفط وحدها. وأوضح المسؤول السعودي أن إحدى الناقلات الوطنية الجديدة المرتقبة ستكون شركة طيران منخفض الكلفة سيكون مقرها مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وتوقع أن يبلغ عدد طائرات أسطولها الجوي 45 طائرة بحلول 2030. وأضاف أنها ستنقل ركابها إلى 24 وجهة محلية، 57 محطة دولية، بحدود عشرة ملايين مسافر سنوياً. وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي أعلنت قبل ستة أعوام، استقطاب 100 مليون سائح سنوياً. غير أن ذلك العدد زيد إلى 150 مليون مسافر، بزيادة 50 مليوناً من القادمين من الوجهات الدولية. وتقدمت الخطوط السعودية -وهي الناقل الوطني الأول- بطلبات لشراء أكثر من 100 طائرة حديثة. وخصصت المملكة 100 مليار دولار لتطوير قطاع الطيران السعودي، ما سيجعله -بحسب حميد الدين- أكبر تحول في صناعة الطيران خلال القرن الـ21. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في يوليو الماضي أن مجموعة استشارية تضم شركة العربية للطيران، وكون إنفستمنت، ونسمة القابضة تم اختيارها لإطلاق شركة طيران منخفض الكلفة. وقال نائب الرئيس التنفيذي للطيران المدني علي رجب، على هامش معرض للطيران الأسبوع الماضي: إن ناقلاً وطنياً جديداً سيكون مقره مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. وأضاف أن العطاءات بهذا الشأن ستعلن خلال الشهرين القادمين.

قدرت مصادر في صناعة الطيران أن يزيد عدد أساطيل الناقلات الجوية السعودية الأربع العاملة حالياً على 460 طائرة عندما تقوم شركات صناعة الطائرات بتسليمها الطائرات التي طلبت تزويدها بها. وأكبر تلك الطلبات هي من شركة ناس، التي طلبت شراء أكثر من 140 طائرة من طراز آرباص A320.