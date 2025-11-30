بات في حكم المؤكد أن المملكة العربية السعودية في طريقها إلى أن تصبح أكبر سوق للطيران والنقل الجوي في الشرق الأوسط. فقد اهتم معلقو أسواق الطيران والنقل الجوي بإعلان الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السعودية فهد حميد الدين، أن السعودية تزمع إطلاق ثلاث ناقلات جوية وطنية، لتعمل جنباً إلى جنب الناقلات الجوية الأربع العاملة أصلاً في المملكة، وهي الخطوط السعودية، وطيران الرياض، وناس، وفلاي أديل. ويأتي بناء الناقلات الجوية الجديدة في إطار مساعي المملكة إلى تنويع مصادر اقتصادها، بعيداً عن الاعتماد على مداخيل النفط وحدها. وأوضح المسؤول السعودي أن إحدى الناقلات الوطنية الجديدة المرتقبة ستكون شركة طيران منخفض الكلفة سيكون مقرها مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وتوقع أن يبلغ عدد طائرات أسطولها الجوي 45 طائرة بحلول 2030. وأضاف أنها ستنقل ركابها إلى 24 وجهة محلية، 57 محطة دولية، بحدود عشرة ملايين مسافر سنوياً. وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، التي أعلنت قبل ستة أعوام، استقطاب 100 مليون سائح سنوياً. غير أن ذلك العدد زيد إلى 150 مليون مسافر، بزيادة 50 مليوناً من القادمين من الوجهات الدولية. وتقدمت الخطوط السعودية -وهي الناقل الوطني الأول- بطلبات لشراء أكثر من 100 طائرة حديثة. وخصصت المملكة 100 مليار دولار لتطوير قطاع الطيران السعودي، ما سيجعله -بحسب حميد الدين- أكبر تحول في صناعة الطيران خلال القرن الـ21. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في يوليو الماضي أن مجموعة استشارية تضم شركة العربية للطيران، وكون إنفستمنت، ونسمة القابضة تم اختيارها لإطلاق شركة طيران منخفض الكلفة. وقال نائب الرئيس التنفيذي للطيران المدني علي رجب، على هامش معرض للطيران الأسبوع الماضي: إن ناقلاً وطنياً جديداً سيكون مقره مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة. وأضاف أن العطاءات بهذا الشأن ستعلن خلال الشهرين القادمين.
قدرت مصادر في صناعة الطيران أن يزيد عدد أساطيل الناقلات الجوية السعودية الأربع العاملة حالياً على 460 طائرة عندما تقوم شركات صناعة الطائرات بتسليمها الطائرات التي طلبت تزويدها بها. وأكبر تلك الطلبات هي من شركة ناس، التي طلبت شراء أكثر من 140 طائرة من طراز آرباص A320.
It has become almost certain that the Kingdom of Saudi Arabia is on its way to becoming the largest aviation and air transport market in the Middle East. Aviation and air transport market commentators have taken note of the announcement by the CEO of the Saudi Tourism Authority, Fahd Hamid Al-Din, that Saudi Arabia intends to launch three national airlines to operate alongside the four existing airlines in the Kingdom, which are Saudi Airlines, Riyadh Air, Nas, and Flyadeal. The establishment of the new airlines is part of the Kingdom's efforts to diversify its economic sources, moving away from reliance solely on oil revenues. The Saudi official clarified that one of the anticipated new national carriers will be a low-cost airline based at King Fahd International Airport in Dammam. He expected that its fleet would reach 45 aircraft by 2030. He added that it would transport its passengers to 24 domestic destinations and 57 international stations, with around ten million passengers annually. The national tourism strategy, announced six years ago, aims to attract 100 million tourists annually. However, that number has been increased to 150 million travelers, with an additional 50 million coming from international destinations. Saudi Airlines - the primary national carrier - has submitted requests to purchase more than 100 modern aircraft. The Kingdom has allocated $100 billion to develop the Saudi aviation sector, which, according to Hamid Al-Din, will represent the largest transformation in the aviation industry during the 21st century. The General Authority of Civil Aviation announced last July that a consulting group including Air Arabia, Koon Investment, and Nasmeh Holding has been selected to launch a low-cost airline. Ali Rajab, the Deputy CEO of Civil Aviation, stated on the sidelines of an aviation exhibition last week that a new national carrier will be based at Prince Mohammed bin Abdulaziz Airport in Medina. He added that tenders regarding this matter will be announced in the coming two months.
Sources in the aviation industry estimated that the fleets of the four currently operating Saudi airlines could exceed 460 aircraft when aircraft manufacturers deliver the planes that have been ordered. The largest of these orders is from Nas, which has requested to purchase more than 140 Airbus A320 aircraft.