أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي المملكة العربية السعودية وخالص مواساتها لتركيا، إثر تحطم طائرة عسكرية في منطقة سغناغي شرق جمهورية جورجيا.
وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة تركيا في هذا المصاب.
The Ministry of Foreign Affairs expressed the sincere condolences of the Kingdom of Saudi Arabia and its heartfelt sympathy to Turkey, following the crash of a military aircraft in the Sighnaghi region of the Republic of Georgia.
The ministry expressed the Kingdom's solidarity and support for the Government of Turkey in this tragedy.