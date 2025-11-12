أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي المملكة العربية السعودية وخالص مواساتها لتركيا، إثر تحطم طائرة عسكرية في منطقة سغناغي شرق جمهورية جورجيا.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة تركيا في هذا المصاب.