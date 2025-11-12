وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأربعاء) إلى منطقة نياغرا بمقاطعة أونتاريو في كندا، وذلك للمشاركة كدولة مدعوة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) برئاسة كندا.
وسيناقش الاجتماع التحديات العالمية في مجالي الاقتصاد والأمن، بما فيها القضايا التي تمس الأمن البحري، وأمن الطاقة، والمعادن الحيوية.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah arrived today (Wednesday) in the Niagara region of Ontario, Canada, to participate as an invited country in the G7 ministerial meeting chaired by Canada.
The meeting will discuss global challenges in the fields of economy and security, including issues related to maritime security, energy security, and critical minerals.