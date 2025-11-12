وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأربعاء) إلى منطقة نياغرا بمقاطعة أونتاريو في كندا، وذلك للمشاركة كدولة مدعوة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) برئاسة كندا.

وسيناقش الاجتماع التحديات العالمية في مجالي الاقتصاد والأمن، بما فيها القضايا التي تمس الأمن البحري، وأمن الطاقة، والمعادن الحيوية.