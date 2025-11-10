حددت وزارة التعليم، إجراءات التعامل في تقييم الطلاب والطالبات المنقطعين عن الدراسة لأي ظرف خلال العام الدراسي، وبينت في دليل الاختبارات، أن معالجة حالات الانقطاع في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تتم وفقاً لحالات عدة، إذ تتم معالجة المواد التي يتم تقويمها تقويماً تكوينياً وفق مستويات الأداء (متفوق، متقدم، متمكن، غير مجتاز) في حالات الانقطاع على النحو التالي: إذا كان انقطاعه لفترة معينة خلال العام الدراسي يتم تقييمه في المهارات والمعارف التي غاب عنها تدريجياً خلال الفترة اللاحقة لانتظامه بالتزامن مع المهارات والمعارف المطلوبة. وإذا كان انقطاعه لفترة محددة أو لفترات متقطعة خلال العام، وصادفت إحداها نهاية العام الدراسي، تقوم المدرسة مع بداية العام الدراسي التالي بتقييمه في مهارات الفترة التي انقطع فيها، وتظهر نتيجته على ضوء ذلك، مشيرة إلى أنه تتم معالجة المواد التي يتم تقويمها (تقويماً ختامياً) أو (تقويماً تكوينياً مرصود الدرجة) على النحو التالي: إذا كان انقطاعه لفترة معينة خلال العام الدراسي تتم معالجة انقطاعه وفق ما ورد في الدليل، وإذا كان انقطاعه نهاية العام الدراسي، تقوم المدرسة باختباره في مواد الفترة الدراسية التي انقطع فيها في موعد اختبار الدور الثاني أو في موعد اختبار الغائبين بعذر. وإذا كان انقطاعه نهاية العام الدراسي وعاد بعد انتهاء موعد اختبار الدور الثاني وموعد اختبار الغائبين بعذر يعيد السنة، ويمكن لمدير التعليم توجيه (لجنة الاختبارات الطارئة) بدراسة الحالات الخاصة ومعالجتها.

وأوضحت في الدليل، أن معالجة حالات الانقطاع في المرحلة الثانوية تتم وفق الآتي: إذا انقطع الطالب فترة دراسية قبل نهاية العام الدراسي تتم معالجة الفترة الدراسية التي انقطع فيها باختبار المواد من 100 درجة في موعد اختبار الدور الثاني أو في موعد اختبار التعثر، وإذا انقطع الطالب فترة دراسية وانتهى العام الدراسي وعاد قبل موعد اختبار الدور الثاني أو اختبار التعثر تتم معالجة انقطاعه باختبار المواد من 100 درجة في موعد اختبار الدور الثاني أو في موعد اختبار التعثر. وإذا انقطع الطالب فترة دراسية وانتهى العام الدراسي وفاته موعد اختبار التعثر يتم النظر في عدد مواد تعثره على النحو التالي: إذا ترتب على انقطاعه تعثره في أكثر من 50% من عدد مواد العام الدراسي يعيد السنة، ويمكن لمدير التعليم توجيه (لجنة الاختبارات الطارئة) بدراسة الحالات الخاصة ومعالجتها، وإذا لم يترتب على انقطاعه تعثره في أكثر من 50% من عدد مواد العام الدراسي ينتقل للصف الذي يليه، وتتم معالجة الفترة الدراسية التي انقطع فيها باختبار المواد من 100 درجة في موعد اختبار الدور الثاني أو في موعد اختبار التعثر.