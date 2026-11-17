أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- الاعتداءات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتمثل تهديداً خطيراً على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها، وتقويضاً لكافة جهود السلام. وشدّد على التضامن الكامل مع مملكة البحرين، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.