طالعتنا الأخبار بسقوط شظايا صاروخ أطلقه الحوثي باتجاه مكة المكرمة ولكنه سقط عند المغمس على حدود الحرم المكي. وللأسف فلم ينتبه الكثيرون لموقع سقوطه، ولذلك علامته لأنه آية تتكرر مرة أخرى بعد حادثة الفيل، فما الرابط بينهما؟



المغمس موضع يقع على حدود الحرم المكي عند أحد أنصاب الحرم، وهو الحد الذي حرم الله عنده أموراً منها العدوان وغيرها. وهذه الأنصاب وردت في الروايات أنها حددت منذ هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض ثم حددها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عند رفع قواعد البيت وذلك بوحي من جبريل عليه السلام.



وظلت حتى بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما اعتدت عليها قريش حزن حزناً شديداً ولكن جبريل عليه السلام بشّره بأنهم أعادوها كما كانت. وعندما فتح مكة المكرمة في ٨ هجري أمر بعمارتها كما هي في مواضعها. وظل الخلفاء يقومون بذلك على مر العصور وحتى يومنا هذا. والحرم له ضوابطه الشرعية، حيث حرّم الله العدوان به «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم».



أما المغمس الذي سقطت عنده شظايا صاروخ الحوثي وكان هدفه مكة المكرمة مثلما حاول أبرهة من قبل ولكنه فشل، فإن هذا يعد آية أخرى تتجدد وتماثل ما حدث قبل بعثة النبي صلي الله عليه وسلم فيما عرف بعام الفيل. فقد تجرأ أبرهة الحبشي على قصد بيت الله الحرام معتقداً أنه سيسهل عليه الوصول إليه. وخرج على رأس جيش ومعه الفيل والذي لم يعرف استخدامه في معركة سابقة عند مكة المكرمة. ووصل إلى الطائف وبصحبه دليل يسمى أبو رغال حتى أوصلهم إلى المغمس ومات هناك. وكانت العرب ترجم قبره لما فعله. وتظهر آية لم يدركها أبرهة لأنه عندما أرسل إلى قريش يهدّدها خرج إليه عبد المطلب وطلب منه إبله التي استولى عليها وتعجب إبرهة من ذلك وأعتقد أنه قدم ليدفعه عن مهاجمة البيت الحرام. فقال له قولته المشهورة «أما الإبل فهي لي وأن للبيت رباً يحميه».



وحاول إبرهة أن يتقدّم بفيله تجاه البيت الحرام ولكنه يبرك ويرفض التحرك وإذا وجهه وجهة أخرى يتحرك. وأرسل الله عليه الطير الأبابيل تحمل الحجارة من سجيل وتتساقط على جنوده ففر هارباً وتساقطت أشلاء جنوده كما أخذ يعاني أشد منهم حتى وصل صنعاء فلفظ أنفاسه بها ليكون عبرة لكل من مر به، وعرف المغمس بحابس الفيل وذكره الشاعر بقوله:



إن آية ربنا بينات لا يماري بهن إلا الكفور



حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور



وشهد نفيل دليل الأحباش ما حدث من معجزة فأنشد قائلاً:



حمدت الله إذ أبصرت طيراً



وخفت حجارة تلقي علينا



فكل القوم يسأل عن نفيل



كأنه علي للحبشان دينا



والمغمس عند حد الحرم، وأشارت إليه المصادر الجغرافية ومنهم البكري وياقوت، كما ذكره السهيلي، مشيراً إلى المعاني اللغوية له. وورد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لقربه من مكة المكرمة كما كان عبدالله بن عمرو يأت منه في صباح الجمعة فيصلي في الحرم ويجلس مسبّحاً حتى طلوع الشمس فيجلس في الحجر للدرس. وورد أن المظفر كوكبوري أنشأ عنده علما كتب عليه اسمه مع العلمين الآخرين في حدود الحرم. وعندما حج الرحالة المغربي العبدري في عام ٦٨٨هـ أراد تبيين موضعه ليعرف هل هو في حد الحرم، وسأل أحد الشيوخ الكبار فأشار إلى مكانه وتبيّن له أنه ليس في داخل الحرم واستند في ذلك على أن الفيل لم يتجاوزه لأنه حبسه الحابس والذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم تتكرر الآية مرة أخرى، حيث عجز صاروخ الحوثي على تجاوز المغمس مما يعد آية بيّنة أن الله يحمي بيته وهو ما لم يدركه الحوثي في فشله في الوصول إلى المدينة النبوية أيضاً.