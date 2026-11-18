﴿رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾..



في قلب الوجدان الإسلامي، وفي عمق الضمير الذي يتوهج نوره، تتبوأ مكة المكرمة والمدينة المنورة مكانة عظيمة، فهما أقدس بقاع الأرض، ومهوى أفئدة المسلمين، ووجهة ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم، المكانة من نور الإيمان، وحرمة مقدسات سكنت القلوب، وشرف خدمة ورعاية تتوارثه الأجيال...



فمكة المكرمة قبلة المسلمين، والمدينة المنورة دار رسول الله ﷺ، ومن هنا كان استهدافهما اعتداء على مشاعر المسلمين كافة، وانتهاكًا لحرمة أعظم مقدساتهم، وتجاوزًا مرفوضًا في كل حال، فحرمة الحرمين الشريفين حرمة راسخة في الضمير الإسلامي، عصيّة على المساومة، منيعة على الاستهداف، وما أقدمت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية من توجيه الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو الحرمين الشريفين، يكشف خطورة هذه الممارسات، ويضع مرتكبيها أمام مسؤولياتهم، ويكشف حقيقتها أمام العالم الإسلامي الذي يرفض المساس بمقدساته أو تعريض أمنها للخطر.



وفي مقابل هذا العبث، تقف المملكة العربية السعودية بقيادة رشيدة، وجيش وفيّ، ومؤسسات أمنية وعسكرية كفؤة، قادرة بفضل الله ثم بعزيمتها على حماية أرضها، وصون أمنها، والتصدي لكل تهديد، وتستند هذه القدرة إلى منظومة متكاملة من الجاهزية والتأهب، وإلى إمكانات سُخّرت لحماية المقدسات وضمان سلامة قاصديها، فحمايةُ الحرمين الشريفين في مقدمة مسؤوليات المملكة، وهي مسؤولية شرف قبل أن تكون واجباً سخّرت لها الإمكانات، وأعدّت لها العدة، خدمة لضيوف الرحمن، وأمنًا وطمأنينة لقلوب المؤمنين.....



وأمنُ الحرمين الشريفين شأنٌ يتجاوز الحدود المحلية، فهو قضية تمسّ وجدان الأمة الإسلامية بأسرها، فحرمةُ المقدسات تبقى فوق الصراعات والحسابات، واستهدافُها أمرٌ مرفوض.



لقد حرصت قيادتنا الرشيدة كل الحرص وسخرت كل الإمكانيات على أن يكون الأمن أولى لبنات خدمة ضيوف الرحمن، فسخرت له منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة البشرية والتقنية المتقدمة، لضمان أداء المناسك في بيئة آمنة ومطمئنة.



وهكذا تبقى الحقيقةُ واضحة كالشمس: إن الحرمين الشريفين خط أحمر، وأمنهما عصيٌ على المساومة، وحمايتهما مسؤولية راسخة، وستظل بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية حريصة على صون مقدسات المسلمين، وحماية أرضها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وعزّتها وريادتها في خدمة الحرمين الشريفين...



اللهم احفظ المملكة العربية السعودية، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، واحفظ قيادتنا وجنودنا وشعبنا من كل سوء، اللهم احمِ الحرمين الشريفين، واحفظ مقدسات المسلمين، ومن أراد بلادنا أو أهلها أو مقدساتنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه. اللهم انصر جنودنا المرابطين، وسدّد رميهم، واحفظهم بعينك الساهرة، وأدم على بلاد الحرمين عزّها وأمنها واستقرارها...



اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين.