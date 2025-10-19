منع عبور 2,061 متسللاً في أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 09/ 10/ 2025م إلى 15/ 10/ 2025م، عن ضبط 23,094 مخالفاً؛ منهم 13,604 مخالفين لنظام الإقامة، و4,816 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و4,674 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 2,061 شخصاً 43%؛ منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 1%، كما تم ضبط 27 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وتم ضبط 17 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 31,614 وافداً مخالفاً؛ منهم 29,933 رجلاً، و1,681 امرأة.وأحيل 22,989 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3,568 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13,725 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.