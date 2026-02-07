وسّع أرسنال الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، بعد فوزه على ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم اليوم (السبت) على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن، ضمن الجولة الـ(25) من منافسات المسابقة.



وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى (56) نقطة في الصدارة، فيما تجمّد رصيد سندرلاند عند (36) نقطة في المركز التاسع.



وحقّق تشلسي فوزًا على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة (3 - 1)، على ملعب مولينيو بمدينة ولفرهامبتون، ليصل للنقطة الـ(43) في المركز الخامس، فيما يحتل ولفرهامبتون المركز الأخير بثماني نقاط فقط.



وتعادل بورنموث مع ضيفه أستون فيلا بهدف لكلٍ منهما، على ملعب فيتاليتي بمدينة بورنموث، ليتقاسم الجانبان نقاط اللقاء حيث يتواجد أستون فيلا في المركز الثالث بـ(47) نقطة، فيما يمتلك بورنموث (34) نقطة في المركز الـ(11).



وتغلَّب إيفرتون على مضيفه فولهام بنتيجة (2 - 1)، على ملعب كرافن كوتج بمدينة لندن، ليصعد للمركز السابع بـ(37) نقطة، فيما بقي فولهام عند (34) نقطة في المركز العاشر.



وفي صراع الهبوط، عزّز وست هام يونايتد آماله في البقاء، بعد فوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين دون مقابل، على ملعب تورف مور ليرفع رصيده إلى (23) نقطة في المركز الـ(18)، فيما ازدادت معاناة بيرنلي في المركز قبل الأخير بـ(15) نقطة.