في حين تبدأ وزارة التعليم، اعتباراً من اليوم (الأحد)، استقبال طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية (فرص) عبر حسابات المعلمين والمعلمات في نظام فارس الإلكتروني، حدّدت الوزارة نقاط المفاضلة للبرنامج؛ الذي تم إقراره اعتباراً من العام الدراسي الماضي 1446هـ ليكون بديلاً عن حركة نقل المعلمين والمعلمات الخارجية، التي كانت تعلن بعد نهاية العام الدراسي.وبينت الوزارة أن الحد الأعلى من نقاط المفاضلة على الفرص للمعلمين والمعلمات في المدارس ستكون وفقاً للآتي:1- اختبار التخصص للرخصة المهنية التعليمية 35 نقطة (درجة اختبار التخصص المعتمد في رخصة مهنية سارية).2- الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية التعليمية 25 نقطة (درجة الاختبار التربوي المعتمد في رخصة مهنية سارية).3- نقاط التطوير المهني 25 نقطة (وفق دليل احتساب نقاط التطوير المهني المكتسبة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).4- متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين 30 نقطة (يحسب متوسط درجة الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين).5- أيام الغياب دون عذر 14 نقطة (خصم نقطة عن كل يوم غياب دون عذر خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).6- رتبة الوظيفة التعليمية 8 نقاط (معلم - مساعد معلم 2ممارس 4 متقدم 6 خبير 8).7- ساعات التطوع 20 نقطة (نقطة لكل ساعة تطوع مسجلة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).8- نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل عام 1443هـ 13 نقطة (نقطة عن كل سنة).9- الخدمة الوظيفية 25 نقطة (نقطة عن كل سنة).10- من يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو مديراً لمدرسة وقت التقديم 5 نقاط (لمن لهم قرارات تكليف فعالة في نظام فارس وقت التقديم).وأوضحت الوزارة أن نقاط المفاضلة على الفرص للتشكيلات الإشرافية والمدرسية ستكون وفقاً للآتي:1- اختبار التخصص للرخصة المهنية التعليمية 35 نقطة (درجة اختبار التخصص المعتمد في رخصة مهنية سارية).2- الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية التعليمية 25 نقطة (درجة اختبار التربوي المعتمد في رخصة مهنية سارية).3- نقاط التطوير المهني 25 نقطة (وفق دليل احتساب نقاط التطوير المهني المكتسبة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).4- متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين 30 نقطة (يحسب متوسط درجة الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين).5- أيام الغياب دون عذر 14 نقطة (خصم نقطة عن كل يوم غياب دون عذر خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).6- رتبة الوظيفة التعليمية 8 نقاط (معلم مساعد - معلم 2ممارس 4 متقدم 6 خبير 8.7- ساعات التطوع 20 نقطة (نقطة لكل ساعة تطوع مسجلة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).8- الخدمة الوظيفية 30 نقطة (نقطة عن كل سنة).9- الخبرة في مجال العمل المرشح له 13 نقطة (نقطة عن كل سنة في نفس مجال الفرصة).مشيرة إلى أنه عند التساوي بين المتقدمين في نقاط المفاضلة بحسب نوع الفرصة يتم التفضيل بالأعلى وفق الترتيب الآتي:- اختبار التخصص للرخصة المهنية التعليمية. - الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية التعليمية. - متوسط الأداء الوظيفي. - الغياب دون عذر (الأقل)- تاريخ المباشرة