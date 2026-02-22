كشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد والمدرب مايكل كاريك يدرسون فكرة إقامة معسكر إعدادي في السعودية وخوض عدد من المباريات الودية أمام فرق دوري روشن، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، مقابل مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني ستتحمله رابطة دوري روشن للمحترفين.



يذكر أنه لا توجد تأكيدات رسمية من الطرفين بخصوص الموافقة النهائية على إقامة الجولة التحضيرية الصيفية لمانشستر في السعودية.



ويعتبر مانشستر يونايتد، الملقب بـ«الشياطين الحمر»، أحد أكبر وأشهر أندية كرة القدم في العالم، وتوج ببطولة الدوري 20 مرة، كما حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات في مواسم (1968-1999-2008)، ورفع كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة.