تعادل فريق القادسية مع ضيفه ضمك بنتيجة (1-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وافتتح ضمك التسجيل مبكراً عن طريق اللاعب فالنتين فادا في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح القادسية في إدراك التعادل بواسطة ماتيو ريتيغي مع نهاية الشوط الأول في الدقيقة (45+1).
وبهذه النتيجة، اكتفى الفريقان بالحصول على نقطة واحدة لكل منهما.
Al-Qadisiyah drew with their guest Damak with a score of (1-1) in the match that took place at Prince Mohammed bin Fahd Stadium in Dammam, as part of the eleventh round of the Saudi Professional League (Roshen League).
Damak opened the scoring early through player Valentin Vada in the fourth minute, before Al-Qadisiyah managed to equalize with Matteo Retegui at the end of the first half in the (45+1) minute.
With this result, both teams settled for one point each.