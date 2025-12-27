تعادل فريق القادسية مع ضيفه ضمك بنتيجة (1-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).



وافتتح ضمك التسجيل مبكراً عن طريق اللاعب فالنتين فادا في الدقيقة الرابعة، قبل أن ينجح القادسية في إدراك التعادل بواسطة ماتيو ريتيغي مع نهاية الشوط الأول في الدقيقة (45+1).



وبهذه النتيجة، اكتفى الفريقان بالحصول على نقطة واحدة لكل منهما.