

«لا حجَّ بلا تصريح»، هو مبدأ تنظيمي أصبح ضرورة في زمن تتزايد أعداد الراغبين في أداء فريضة الحج عاماً بعد عام. فالحج عبادة عظيمة تجمع ملايين المسلمين من شتى بقاع الأرض في مكان واحد وزمان واحد، وهذا التجمّع الهائل يحتاج إلى إدارة دقيقة وتنظيم محكم يضمن سلامة الجميع ويتيح لهم أداء المناسك في أجواء من الطمأنينة والسكينة. ومن هنا جاءت أهمية التصريح، فهو ليس مجرد ورقة رسمية، بل هو وسيلة لضبط الأعداد وتوفير الخدمات الأساسية للحجاج بشكل عادل ومنظم، بحيث لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة حدودها الطبيعية.

إن الحج دون تصريح لا يعرّض صاحبه فقط للمخالفة، بل يعرّضه أيضاً لمخاطر كبيرة قد لا يدركها. فالدخول إلى المشاعر المقدسة دون تسجيل رسمي يعني عدم وجود بيانات عنه لدى الجهات المختصة، مما يصعّب تقديم المساعدة له عند الحاجة، سواء كانت صحية أو أمنية أو خدمية. كما أن الازدحام الناتج عن المخالفين قد يؤدي إلى اختناقات بشرية خطيرة، ويؤثر على حركة الحشود، ويعرقل خطط الطوارئ التي تعتمد على معرفة الأعداد بدقة. وقد شهدت مواسم سابقة حوادث مؤلمة كان سببها الرئيسي تجاوز الطاقة الاستيعابية، ما جعل الالتزام بالتصريح ضرورة لحماية الأرواح قبل أي شيء آخر.

وإضافة إلى ذلك، فإن التصريح يضمن للحاج الحصول على خدمات منظمة تشمل السكن والنقل والإعاشة والرعاية الصحية؛ وهي خدمات لا يمكن توفيرها بشكل عشوائي. فالحج رحلة شاقة تحتاج إلى تخطيط مسبق، ولا يمكن تركها للفوضى أو الاجتهادات الفردية، كما أن الالتزام بالأنظمة يعكس وعي المجتمع واحترامه للقوانين التي وُضعت لخدمته، ويجسد مبدأ التعاون على البر والتقوى الذي دعا إليه الإسلام، إذ إن النظام ليس عائقاً أمام العبادة، بل هو جزء من إتمامها على الوجه الصحيح.

من جانب آخر، فإن منع الحج دون تصريح يحدّ من استغلال بعض الجهات غير النظامية التي تستغل رغبة الناس في أداء الفريضة، فتقدم لهم وعوداً كاذبة أو خدمات غير آمنة، ما يعرضهم لمخاطر صحية وتنظيمية كبيرة. لذلك، فإن الالتزام بالتصريح هو حماية للحاج من الوقوع ضحية لهذه الممارسات، وضمان أن يؤدي مناسكه ضمن حملات معتمدة توفر له كل ما يحتاجه.

خطر وعقوبات

ويؤكد سعد الحربي أن التحذيرات من الحج دون تصريح لم يأخذها البعض في بداياتها على محمل الجد، لكن العقوبات التي طالت المخالفين ردعت الآخرين وجعلتهم يعيدون التفكير قبل مغادرة منازلهم باتجاه مكة المكرمة. ويضيف: «كنا نشاهد الحجاج يسيرون على الطرقات ومع الأودية والجبال، وهؤلاء لا يحملون تصريح حج ويعرضون أنفسهم للخطر والعقوبات، وحتى عند وصولهم للمشاعر المقدسة كانوا يجلسون وينامون في أماكن خطرة وغير مهيأة. أما الآن، وبعد تطبيق نظام التصريح وتنظيم الحج، أصبح الجميع يتنقلون براحة ويسر وسهولة، وتُقدَّم لهم الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية بالشكل الأمثل».

القضاء على الافتراش

ويشير خضر العتيبي إلى أن التنظيم الخاص بالتصريح حقق الكثير من الفوائد؛ أبرزها منح الخدمات لمن يستحقها، وعدم التشتت في تقديم الخدمة للمحتاجين. ويضيف: «شاهدنا خلال السنوات التي سبقت التصريح الأعداد الكبيرة من المفترشين والساكنين تحت الكباري والعبّارات، وهذا يشكل خطراً كبيراً على حياتهم. وعندما تم تطبيق حملة «لا حج بلا تصريح» توقفت الكثير من التجاوزات، وتنظمت الحركة في السير والمشاعر المقدسة».

وقف الحملات الوهمية

من جهته، يقول نائب رئيس هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سعد المطرفي: إن الحملة حققت نجاحاً كبيراً فاق النسبة المستهدفة من خلال تعزيز مستوى الوعي بأهمية التقيّد بالتعليمات ووقف حملات الحج الوهمية وغير النظامية. ويضيف أن من أبرز النتائج الإيجابية للحملة منع الافتراش بشكل تام، ما أدى إلى تنظيم حركة الحجاج بوضوح وسلاسة داخل المشاعر المقدسة، وتحسين جودة الحركة المرورية داخل مكة المكرمة، خصوصاً في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف. كما ساهمت الحملة في تعزيز سلامة وأمن الحجاج من خلال تقليل المخاطر الصحية مثل ضربات الشمس والمشاكل الناتجة عن الزحام، مع انخفاض أعداد الحجاج غير النظاميين، إضافة إلى ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات الصارمة، وترسيخ مفهوم أن الحج عبادة تُصان وأن الالتزام بالأنظمة جزء من سلامة النسك. كما دعمت الحملة استخدام التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود وضبط مداخل مكة المكرمة.

حوادث مخاطر الاقتصاد

ويشير أستاذ المحاسبة والإدارة بجامعة أم القرى الدكتور فيصل الروقي إلى أن منع المخالفين من أداء الحج كانت له آثار اقتصادية إيجابية؛ أبرزها خفض الضغط على البنية التحتية والخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة جودة تجربة الحجاج، وتعزيز الاقتصاد الرسمي، وتقليل المخاطر الاقتصادية للحوادث. ويؤكد أن هذه السياسات تتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على تحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع كفاءة القطاع السياحي والديني.

التنقل بيسر وسهولة

ويؤكد الدكتور حسن بن سلطان بصفر أن منع المخالفين يسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية والتنظيمية وتقليل التكاليف والمخاطر على المدى الطويل.

ويضيف قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام سابقاً اللواء عبدالله العصيمي أنّ حملة «لا حج بلا تصريح» تعد رؤية ثاقبة أسهمت في الحد من الحج غير النظامي الذي يربك الخطط ويعيق تقديم الخدمات، وأن نجاح الحملة يظهر جلياً في الانسيابية الكبيرة التي يشهدها الحجاج في أداء المناسك والتنقل بين المشاعر بكل يسر وسهولة.

خفض معدلات المخالفات

رسم تصريح الحج ملامح موسم استثنائي، إذ شهدت المشاعر خدمات دقيقة للمستحقين وصفرية في المخالفات. فقد أحدث نظام التصريح الإلزامي نقلة نوعية، بعد أن نجح في توجيه كامل الخدمات للحجاج النظاميين وخفض معدلات المخالفات إلى أدنى مستوياتها. وفرضت وزارة الداخلية غرامات رادعة تبدأ من 20 ألف ريال على من يؤدي الحج دون تصريح، وتصل إلى 100 ألف ريال على كل من ينقل أو يؤوي مخالفاً، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص. كما ضبط الأمن العام مقيمين يروّجون لحملات وهمية وبحوزتهم تصاريح مزورة، إضافة إلى القبض على 18 مقيماً بتهمة تزوير إقامات وأساور الحج الإلكترونية.

حج آمن وسلس

وساهمت «سدايا» في توسيع خدمات الحج عبر تطبيق «توكلنا» ضمن مبادرة «طريق مكة»، ليتمكن الحاج من استعراض تصريحه إلكترونياً قبل مغادرة بلده، ويقدم التطبيق أكثر من 1300 خدمة لأكثر من 35 مليون مستخدم، ما ساهم في تسريع الإجراءات ومنع التزوير.

وقد أكد مختصون أن التشديد على التصريح هدفه ضمان حج آمن وسلس وتجنب الازدحام، وأن الربط الإلكتروني بين التصاريح والبوابات الذكية منع دخول المخالفين، وانعكس مباشرة على جودة الإعاشة والنقل والخدمات الصحية للحجاج النظاميين.

ضبط المحتالين والنصابين

تمكّنت دوريات الأمن العام، خلال الأيام الماضية، من إحباط عدد من عمليات النصب والاحتيال التي استهدفت الراغبين في أداء فريضة الحج، عبر إعلانات وهمية ومضللة نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وتروّج لخدمات حج غير نظامية.

وأسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على أشخاص تورطوا في نشر تلك الإعلانات المخالفة، وعُثر بحوزتهم على أساور وبطاقات حج مزوّرة، إضافة إلى أدوات وأجهزة تُستخدم في عمليات التزوير. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم قبل أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكد «الأمن العام» ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، محذراً من التعامل مع أي جهات أو حسابات غير رسمية، وداعياً إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر قنوات البلاغات المعتمدة.

وفي النهاية فإن عبارة «لا حجّ بلا تصريح» ليست مجرد شعار، بل هي رسالة وعي ومسؤولية، تهدف إلى الحفاظ على قدسية المكان وسلامة الإنسان، وهي دعوة لكل من ينوي الحج أن يلتزم بالأنظمة، وأن يدرك أن التنظيم جزء من نجاح هذه الشعيرة العظيمة، وأن سلامته وسلامة الآخرين تبدأ من احترام هذا النظام الذي وُضع لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء فريضتهم في أجواء آمنة ومستقرة.