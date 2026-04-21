يشهد عام 2026 عودة قوية لأسلوب الـUtility والـSafari، لكن بروح أكثر أناقة وبساطة. يعتمد هذا التوجّه على قطع عملية مثل الجاكيتات متعددة الجيوب، الفساتين بأحزمة، والبناطيل الواسعة، مع ألوان ترابية هادئة مثل الكاكي والبيج.

الجديد في هذا الأسلوب هو مزجه بين العملية والأنوثة؛ إذ تُضاف لمسات ناعمة مثل تحديد الخصر أو استخدام أقمشة أخف، ليظهر بشكل متوازن يناسب الحياة اليومية.

ورغم سهولته الظاهرة، يحتاج هذا الستايل لتنسيق ذكي، بحيث تكون هناك قطعة عملية بارزة مقابل عناصر ناعمة، لتفادي المبالغة والحفاظ على إطلالة أنيقة ومدروسة.