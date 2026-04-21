شهدت مدينة نيويورك العرض العالمي الأول لفيلم The Devil Wears Prada 2، في حدث أعاد للأذهان سحر الجزء الأول بعد نحو عقدين من صدوره، لكنه هذه المرة جاء برؤية أكثر جرأة وحداثة، خاصة على مستوى الأزياء التي كانت العنصر الأبرز في الأمسية.

وتصدّرت Anne Hathaway السجادة الحمراء بإطلالة لافتة ارتدت فيها فستانًا أحمر من تصميم Nicolas Ghesquière لصالح دار Louis Vuitton، تميز بقصّة كورسيه حادة وتنورة مهيكلة بطول الشاي، مع صندل بلاتفورم أحمر ومجوهرات فاخرة من Bvlgari، في إطلالة وُصفت بأنها امتداد ذكي لشخصيتها (آندي ساكس) ولكن بنضج وأناقة معاصرة.

ولم تكن هذه الإطلالة معزولة، بل جاءت ضمن إستراتيجية أسلوبية اعتمدتها هاثاواي خلال الجولة الترويجية للفيلم، حيث حرصت بالتعاون مع منسقة الأزياء الخاصة بها على استحضار عناصر من أزياء الجزء الأول، مع إعادة تفسيرها بروح حديثة، ما عزز البعد السردي للأزياء خارج الشاشة.