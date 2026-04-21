يشهد عالم المكياج في عام 2026 تحوّلًا واضحًا نحو الجرأة والتجريب، حيث لم تعد القواعد التقليدية عائقًا أمام تنسيق الألوان القوية. ويبرز دمج الأزرق والأحمر كواحد من أكثر الاتجاهات لفتًا للانتباه، في انعكاس مباشر لعودة الأسلوب التعبيري الذي يعتمد على الألوان الجريئة والتباينات الواضحة.

يُعتبر اللون الأزرق من أبرز ألوان الموسم، خصوصا في مكياج العيون، حيث عاد بقوة بلمسات عصرية أكثر نعومة وتدرجًا مقارنة بالماضي، مع تأثيرات لؤلؤية أو ضبابية تضيف عمقًا وأناقة للإطلالة. في المقابل، يظهر الأحمر بدرجاته المختلفة -من القرمزي إلى العنابي- كخيار جريء يُستخدم سواء على الشفاه أو حتى في مكياج العيون بأسلوب فني معاصر.

يعتمد نجاح دمج الأزرق والأحمر على تحقيق توازن بصري دقيق، إذ يُفضل استخدام أحد اللونين كعنصر أساسي، بينما يأتي الآخر كلمسة مكملة. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتماد ظلال عيون زرقاء مع شفاه حمراء كلاسيكية لإطلالة قوية ومباشرة، أو استخدام آيلاينر أزرق مع تدرجات حمراء خفيفة حول العين لمنح مظهر أكثر حداثة ونعومة.