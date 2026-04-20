لم يعد مفهوم العناية بالبشرة مقتصراً على المستحضرات الموضعية، بل أصبحت التغذية الداخلية عنصراً أساسياً في تحقيق النضارة والإشراقة. وفي هذا السياق، تبرز المشروبات الغنية بالعناصر المغذية أحد أبرز الاتجاهات الحديثة في عالم الجمال، إذ يُنظر إليها وسيلةً داعمةً لتحسين صحة البشرة من الداخل، وليس حلاً فوريّاً أو بديلاً للعناية التقليدية.

تعتمد فعالية هذه المشروبات بشكل رئيسي على مكوناتها، خصوصاً تلك التي تعزز إنتاج الكولاجين وتحارب الإجهاد التأكسدي. ويأتي في مقدمة هذه العناصر فيتامين C، الذي يلعب دوراً محورياً في تحفيز تكوين الكولاجين، المسؤول عن مرونة البشرة ومظهرها المشدود، إضافة إلى قدرته على تفتيح اللون وتقليل البهتان. لذلك، تُعد مشروبات الحمضيات مثل الليمون والبرتقال من الخيارات الشائعة لدعم إشراقة البشرة بشكل طبيعي.

كما تحظى مشروبات التوت باهتمام واسع، نظراً لاحتوائها على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن العوامل البيئية، مما ينعكس على صفاء البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في السن. إلى جانب ذلك، تساهم المشروبات الغنية بأحماض أوميغا-3 أو المكونات المرطبة مثل بذور الشيا في تعزيز ترطيب البشرة وتحسين ملمسها.

وفي السنوات الأخيرة، اكتسبت مشروبات الكولاجين الجاهزة شعبية ملحوظة ضمن ما يُعرف باتجاه «الجمال من الداخل»، إذ تحتوي على ببتيدات الكولاجين إلى جانب فيتامينات داعمة مثل فيتامين C وحمض الهيالورونيك، بهدف تحسين مرونة البشرة وتقليل الخطوط الدقيقة. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن هذه المنتجات قد تقدم دعماً محدوداً، وأن تأثيرها يعتمد على الاستمرارية والنظام الغذائي العام، وليست حلاً سحرياً بمفردها.