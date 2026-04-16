لفتت إطلالة Zendaya الأنظار خلال ظهورها الأخير، حيث اعتمدت تصميماً نحتياً بلون رملي مستوحى من أجواء فيلم Dune، في امتداد واضح لأسلوب «الـmethod dressing» الذي يربط بين أزياء النجم والعمل الفني الذي يروج له. تميز التصميم ببنية حادة وانسيابية في آنٍ واحد، ما منحه طابعاً أقرب إلى قطعة فنية منه إلى زي تقليدي، وهو توجه متصاعد في إطلالات السجادة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

وقد أثارت هذه الإطلالة تبايناً في آراء المتابعين والنقاد، بين من اعتبرها تجسيداً مبتكراً لعالم الفيلم ورؤية جريئة تعكس تطور العلاقة بين السينما والموضة، وبين من رأى أنها تميل إلى الغرابة والمبالغة على حساب القابلية للارتداء. إلا أن هذا الجدل بحد ذاته يعكس نجاح الإطلالة في تحقيق هدفها الأساسي، وهو لفت الانتباه وخلق حالة من النقاش حول حدود الموضة المعاصرة ودورها كوسيلة تعبير فني، وليس مجرد اختيار جمالي تقليدي.